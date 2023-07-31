В знак любви: хабаровский курьер подарил чужие цветы своей родственнице

Курьер из Хабаровска украл букеты из цветочного и подарил своей родственнице Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Хабаровске приговор суда выслушает 18-летний парень. Молодой человек подрабатывал курьером, но денег на подарки родным не хватало.

В июне парню поступил заказ: доставить два букета жителям города. Но он решил, что хабаровчане смогут купить еще, и присвоил цветы себе. Их он вручил своей родственнице. Ущерб магазину составил семь тысяч рублей.

Теперь ему придется ответить за свой поступок. Против молодого человека завели уголовное дело за мошенничество. Прокуратура Центрального района уже утвердила обвинительное заключение.

- В ходе предварительного расследования обвиняемый возместил причиненный ущерб, - рассказали в прокуратуре Хабаровска.

Сейчас дело направили в суд, там уже примут окончательное решение и вынесут молодому человеку приговор. Самое суровое наказание за это - пять лет колонии.

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