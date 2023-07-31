Жители Хабаровского края смогут забронировать отели в 150 странах мира

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У cервиса бронирования МТС Travel, входящего в цифровую экосистему МТС, появился широкий ассортимент отелей и других объектов размещения в странах дальнего зарубежья. На первом этапе в сервисе появились предложения на популярных у россиян направлениях - в Египте, Таиланде, Китае, странах Европы и других.

Так, на МТС Travel можно забронировать отели и другие варианты проживания более чем в 60 странах мира, до конца лета планируется расширить ассортимент - как минимум до 150 стран.

Появление широкого ассортимента отелей в дальнем зарубежье совпало с ростом выездного турпотока. По данным Big Data МТС, количество туристических поездок россиян в дальнее зарубежье за первое полугодие 2023 года выросло на 65% в годовом сопоставлении. Основными направлениями здесь являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Италия, Германия, Франция и Мальдивы. Кроме того, наибольший прирост турпотока наблюдается в государствах Азии, таких как Индонезия, Индия, Вьетнам. В этих и других странах на сервисе МТС Travel доступно уже более ста тысяч отелей, база постоянно растет.

«В прошлом году мы запускали сервис бронирования с фокусом на широкое предложение по России, нашим клиентам сейчас доступны десятки тысяч самых разных объектов внутри страны - от крупных отельных сетей до апартаментов, турбаз и даже санаториев. Однако несмотря на то, что большая часть поездок совершается по России, остается сегмент самостоятельных туристов, которые предпочитают путешествовать за границу. Поэтому широкое предложение отелей в зарубежных странах необходимо нашему сервису», - отмечает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.