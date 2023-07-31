Фестиваль удэгейской культуры прошел в селе Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае провели фестиваль-конкурс удэгейской культуры «Встреча сородичей». Гости мероприятия собрались в селе Гвасюги района имени Лазо.

Фестиваль этот традиционный, на него съезжаются представители древнейших родов. Тех, кто приехал на мероприятие в качестве зрителя, познакомили с культурой и традициями. Для гостей подготовили конкурсы и творческие площадки с мастер-классами. Их учили рисовать на камнях и создавать обереги. Также прошла дегустация удэгейской кухни. Никто расстроенным не ушел.

А для любителей активного отдыха провели соревнования. Среди приехавших на фестиваль выбрали настоящего сибирского богатыря. Участники показали свои умения в стрельбе из лука, перетягивании палки и тройном национальном прыжке. А на выставке культуры удэ представили артефакты и предметы быта, которыми в обычной жизни пользуются эти народы.

- Представители родов показали зрителям, как правильно оформлять национальные жилища - кава, презентовали традиционные блюда и костюмы, выступили с творческими номерами. Завершился день обрядом очищения и танцами у костра, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Фестиваль получил поддержку на проведение этого мероприятия. Деньги организаторы получили от министерства туризма Хабаровского края.

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