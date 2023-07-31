Экспорт морепродуктов в Японию вырос в Хабаровском крае Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае специалисты заметили рост экспорта в Японию. Так, в четверг, 27 июля, в иностранное государство отправили больше 400 тонн морепродуктов.

Из Охотского района Хабаровского края отправили 16 тонн мороженного синего краба и больше 402 тонн тихоокеанской сельди. Ее поймали в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря.

- Сотрудниками управления в рамках экспортной сертификации отбор проб рыбной продукции и морепродуктов проводился в местах добычи Охотского района, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Рыба и морепродукты прошли все необходимые проверки на безопасность и получили разрешения. Нарушений при оформлении также не обнаружили.

По словам специалистов, сейчас морепродукты из Хабаровского края чаще всего отправляют в Японию, Китай и Корею. С начала этого года в КНР поступило больше 3 400 тонн продукции, в Корею - 1 700 тонн, в Японию - 1 440 тонн. Если говорить о прошлогодних показателях, то экспорт вырос почти на восемь процентов.

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