Строительство культурного центра идет в селе Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В хабаровском селе Ачан идет строительство культурного центра. Оно считается старейшим национальным поселением региона. Работы проходят по нацпроекту «Культура».

В минстрое рассказали, что сейчас на месте уже установили фундаменты, бетонировали плиты полов. Сейчас обустраивают металлический каркас здания, наружные стены из специального камня и внутренние инженерно-технические системы. Рабочие устанавливают системы водоснабжения и канализации. Закончить работы планируется до конца этого года, а принимать жителей центр начнет в начале следующего.

- В настоящее время национальный культурный центр села Ачан располагается в старом деревянном строении. Решение о строительстве нового здания было принято губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым во время его рабочей поездки в национальное село, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Нацпроект «Культура» инициировал президент страны Владимир Путин. Заявку от региона одобрили на федеральном уровне.

В центре будут изучать и продвигать национальную культуру. Здесь откроют кружки декоративно-прикладного искусства, секции народных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера. В селе уже сформированы два творческих коллектива. Это народный ансамбль «Сиун» и детский образцовый ансамбль «Тасима». Они постоянно участвуют в фестивалях и конкурсах различных уровней.

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