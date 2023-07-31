Металлоискатель вскрыл правду: комсомольчанин принес нож в суд

Житель Хабаровского края пришел на судебное заседание с ножом Фото: УФССП по Хабаровскому краю

Запрещенный предмет нашли судебные приставы Комсомольска-на-Амуре в Центральном районном суде. Один из его посетителей пришел на заседание суда с охотничьим ножом.

Мужчина хотел подать иск, но без приключений, как говорится, не обошлось. В его рюкзаке лежал нож, а посетитель то ли не знал, что приносить такое в суд нельзя, то ли ему было лень вытаскивать оружие. Правду вскрыл металлоискатель.

- На вопрос судебного пристава о наличии при себе предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих, мужчина в добровольном порядке имеющееся холодное оружие не выложил, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Пристав осмотрел вещи и обнаружил запрещенную находку. Против мужчины составили административный протокол. Его рассмотрели на месте, за такое нарушение жителю города назначили штраф в три тысячи рублей.

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