Хотел работать: в Хабаровске задержали приморца с крупной партией «синтетики»

Приморец планировал распространять наркотики в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице полицейские закончили расследовать уголовное дело против жителя Уссурийска. Приморец приехал в Хабаровск, чтобы распространять здесь «синтетику». Задержали его еще в марте.

Молодой человек 24 лет приехал в Хабаровск вместе с приятелем - сказал ему, что хочет найти здесь работу, хотя на самом деле уже имел преступную цель. Друг истинной причины переезда не знал. Парни сняли квартиру посуточно.

В мессенджер парню писал куратор, он говорил, что нужно делать. Он должен был забрать из постамата транспортной компании крупную партию наркотика, а потом расфасовать по закладкам. В сообщении был указан код от ячейки. Как только парень ее открыл, его задержала полиция. В посылке было почти полкилограмма синтетического наркотика.

- Ранее обвиняемый сбывал наркотик на территории Уссурийска и за его пределами, оборудуя тайники в выбранных местах более мелкими партиями. Его противоправную деятельность координировал куратор в одном из мессенджеров. Приехав в Хабаровск, он продолжил заниматься противоправной деятельностью. В один из дней в ходе переписки с куратором подсудимому поступило предложение осуществлять сбыт наркотических средств в должности «Склада», то есть более крупными партиями. В его обязанности входило осуществлять сбыт наркотических средств для курьеров, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В квартире у парня провели обыск. Там нашли больше 50 граммов реагента, с помощью которого он изготавливал наркотик.

Сейчас расследование окончено. Дело направили в суд. Молодому человеку грозит до 20 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

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