Арбузы на нитраты проверяют в Хабаровском крае Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Специалисты Россельхознадзора Хабаровского края начали проверять арбузы, выращенные в регионе. Они уже взяли первые образцы и передали в лабораторию. Там проверят, есть ли в ягодах пестициды или нитраты.

- Нитраты являются минеральными удобрениями, которые используются для питания бахчевых в период их созревания. При соблюдении технологий арбуз вбирает в себя только необходимый для роста объем витаминной подкормки. К концу созревания в нем не должно быть нитратов, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

А пестициды производители используют, чтобы защитить арбузы от насекомых и болезней. Обычно их применяют до начала цветения. Вещества выводятся из растений в течение нескольких недель. Но если технологию нарушили, или если арбуз не дозрел, то их следы в ягоде остаются. Для этого и проводится проверка: чтобы не дать отравленным продуктам попасть на полки магазинов и рынков региона.

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