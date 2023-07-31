Расширенное заседание правительства прошло в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края 31 июля состоялось традиционное расширенное заседание правительства под руководством главы региона. Первым делом власти обсудили реализацию опорного проекта «Зеленое будущее края». Он направлен на устойчивое экологическое развитие региона.

- Мы идем опережающими темпами по основным индикаторам. Сегодня выполнены несколько задач, которые планировались к 2026 году. Хочу выделить проект «Чистые берега». Очищено почти 430 километров берегов водных объектов. Волонтеры провели серьезную работу, за что им огромная благодарность. Радует, что все больше хабаровчан в этом участвует. Мы стали лидерами среди регионов страны по количеству предприятий, присоединившихся к субботникам акции «Вода России». Еще раз благодарю всех добровольцев, органы власти за активное включение в проект, - сказал Михаил Дегтярев.

Положительная динамика есть и по восполнению лесов. Хабаровский край по этому направлению вошел в 10 лучших по всей стране и лидирует на Дальнем Востоке. В 2021 году восстановили 122 процента лесов, а в прошлом - 160 процентов. Крупные проекты еще впереди.

Также к 2030 году планируется получить 37 миллионов сеянцев лиственницы, сосны, ели и корейского кедра. Их будут выращивать в теплицах.

Поговорили участники и о качестве воздуха. За семь лет в регионе планируют установить восемь автоматических станций контроля за его состоянием, три из них появятся в Ванино, Комсомольске-на-Амуре и Чегдомыне до 2026 года. В этом году власти устанавливают дополнительную станцию в Ванино, где активно переваливают уголь.

Регион сознательно стал пилотным в федеральном эксперименте по квотированию загрязняющих выбросов. Причем очереди в него не было, как уточнил губернатор. В эксперимент сегодня включили Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре. Там этот показатель будут контролировать сотрудники Росгидромета. Параллельно будут работать над снижением выбросов.

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