Не дал проехать: на Колыме мотоциклист с пассажиром попали в больницу после столкновения с микроавтобусом

Мотоциклист с пассажиром угодили под микроавтобус в Магаданской области Фото: ГИБДД Магаданской области

Серьезная авария с мотоциклом произошла в Магаданской области днем 31 июля. На 2013 километре федеральной дороги «Колыма» столкнулись микроавтобус и мотоцикл.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 54-летний водитель автомобиля Toyota Hiace не уступил дорогу пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу Yamaha и совершил с ним столкновение, - рассказали в ГИБДД Магадана.

В итоге травмы получили 27-летний водитель мотоцикла и его 22-летний пассажир. Они оба попали в больницу на карете скорой помощи.

Оказалось, что у мотоциклиста не было прав и страховки. Против него составили протоколы.

Полицейские проводят проверку, выясняют все подробности аварии. Мотоциклистов они просят строго соблюдать правила дорожного движения, не гонять и использовать защитные шлемы. Все же их двухколесный транспорт и они сами гораздо уязвимее, чем автомобили.

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