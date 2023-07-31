Руки чешутся? Вандалы в Биробиджане разгромили вазон

Вазон пострадал от рук вандалов в Биробиджане Фото: Максим Семенов

Очередная красота пострадала от рук вандалов в Биробиджане. Кто-то разгромил вазон по улице Пионерской. Об этом сообщил мэр города Максим Семенов.

- Видимо, красота у нас не в почете. У кого-то уж очень сильно чесались руки, раз решили разгромить вазон по ул. Пионерской. Ощущение, что кого-то раздражает, когда в городе появляются благоустроенные территории, - написал глава областной столицы.

Он также рассказал, что сотрудники мэрии обязательно напишут заявление в полиции. Сотрудники правоохранительных органов будут искать нарушителей и заставлять их компенсировать ущерб. К тому же, сделать это будет несложно: на той территории, где произошло ЧП, есть камеры видеонаблюдения. К слову, за вандализм предусмотрена и уголовная ответственность: порой нарушителей отправляют в места лишения свободы.

Подрядная организация уже навела порядок на участке.

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