Дым напугал соседей: восемь человек тушили склад на Колыме

Склад с гаражом сгорели в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночной звонок взбудоражил Службу спасения 31 июля. Им позвонила женщина с поселка Ягодное и рассказала, что по соседству с ее домом на улице Строителей полыхает одноэтажное строение.

- Уже через две минуты к месту пожара прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 6. Выяснилось, что помещение использовалось как склад, но в момент пожара было пустым, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Когда специалисты прибыли на место, крыша склада и примыкающего к несу гаража горели открытым пламенем. Вскоре огонь удалось сбить, а еще через некоторое время - потушить совсем. Еще 40 минут понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы пролить и разобрать сгоревшие доски. Это нужно для того, чтобы затаившийся огонь не полыхнул вновь. На месте работали восемь человек и две единицы спецтехники.

В итоге огонь повредил 120 квадратных метров кровли. О пострадавших не сообщалось. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.