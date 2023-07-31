Успели врачи: в ЕАО осудили мужчину за покушение на убийство

Житель ЕАО пытался зарезать товарища Фото: прокуратура ЕАО
В Облученском районе ЕАО приговор суда выслушал 39-летний мужчина. Его признали виновным в покушении на убийство. Он пытался убить своего товарища.
Заседание суда прошло на днях. В нем приняли участие также представители районной прокуратуры.
- Установлено, что у осужденного и потерпевшего возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, - рассказали в прокуратуре Еврейской автономной области.
Сам же мужчина отрицал свою вину и отказывался признаваться в преступлении. Но специалисты смогли собрать достаточно доказательств, чтобы вынести ему приговор. Суд был уверен: убить друга пытался именно он. Мужчина выслушал вердикт Фемиды: семь лет колонии строгого режима.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru