Успели врачи: в ЕАО осудили мужчину за покушение на убийство

Житель ЕАО пытался зарезать товарища Фото: прокуратура ЕАО

В Облученском районе ЕАО приговор суда выслушал 39-летний мужчина. Его признали виновным в покушении на убийство. Он пытался убить своего товарища.

Заседание суда прошло на днях. В нем приняли участие также представители районной прокуратуры.

- Установлено, что у осужденного и потерпевшего возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, - рассказали в прокуратуре Еврейской автономной области.

Сам же мужчина отрицал свою вину и отказывался признаваться в преступлении. Но специалисты смогли собрать достаточно доказательств, чтобы вынести ему приговор. Суд был уверен: убить друга пытался именно он. Мужчина выслушал вердикт Фемиды: семь лет колонии строгого режима.

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