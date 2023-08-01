Уехал в город и пропал: 31-летнего мужчину ищут в Хабаровске

Жителя района имени Лазо разыскивают в Хабаровске Фото: ДПСО «Лига Спас»

Хабаровчан просят присмотреться к фотографии 31-летнего Егора, которого ищут с 30 июля. Мужчина приехал в город из района имени Лазо и уже два дня не выходит на связь. Сейчас он может находиться в любой части Хабаровска.

- У мужчины карие глаза, темные волосы, худощавое телосложение и рост 175 сантиметров. В момент пропажи на нем была темная футболка, темные шорты с голубыми разводами, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам +7 914-190-12-17 или +7 914-167-37-77.

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