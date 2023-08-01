«Есть и то, что нужно доработать»: хабаровский багги «Ерофей» прошел тест-драйв

В Хабаровском крае доработают багги «Ерофей» Фото: скриншот из видео

В Хабаровском крае продолжается сборка вездеходов «Ерофей» для нужд СВО. Пилоты тестируют машины, чтобы обнаружить их уязвимые места. Все недоработки фиксируют, чтобы потом внести изменения в конструкцию багги и сделать их еще лучше.

В фокусе внимания - боевые и тактические характеристики хабаровских вездеходов. Целью очередной проверки было установить, как ведет себя рулевое управление, оценить износостойкость деталей и механизмов.

- Вездеход показал себя достойно. Машина легкая, быстрая, с высокой проходимостью, простая в эксплуатации и обслуживании. Есть и то, что нужно доработать: двигателю нужна дополнительная защита от грязи и грунта. В следующей модели это будет учтено, - рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

До конца 2023 года в Хабаровском крае всего будет произведено 20 вездеходов для нужд СВО.

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