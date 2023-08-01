Выскочил из-за машины: «Тойота» сбила ребенка в Хабавроске

10-летний мальчик выбежал под колеса машины в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

10-летний ребенок попал под машину во дворе дома №5 А на Ворошилова. Мальчик выскочил на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и был сбит «Тойотой-Краун». Водитель не ожидал появления пешехода, поэтому не успел остановиться. К счастью, он ехал на небольшой скорости, и удар оказался не так силен.

- ДТП произошло 31 июля в 19:30. Ребенка отвезли во вторую краевую больницу. Врачи осмотрели его и направили на амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Сотрудники ГИБДД установили, что 64-летний водитель «Тойоты» был трезв в момент аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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