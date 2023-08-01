Сотрудник Росрыболовства незаконно получил 1,7 миллиона рублей в Хабаровске
Фото: Даниил ОПАРИН
С августа 2019 по октябрь 2020 года экс-работник управления науки и образования Росрыболовства незаконно получил 1,7 миллиона рублей. Деньги передал ему руководитель трех юридических организаций. Взамен представитель ведомства должен был посодействовать интересам компаний по добыче водных биологических ресурсов.
- Прокурор Индустриального района Хабаровска направил в суд иск с требованием признать сделки ничтожными и взыскать с бывшего работника управления полученную сумму в федеральный бюджет, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требование прокурора. Теперь бывший работник Росрыболовства, обвиняемый в мошенничестве, должен будет вернуть 1,7 миллиона рублей.
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