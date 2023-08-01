Каким станет сквер на Аксенова? Опрос хабаровчан

Опрос по обустройства сквера на улице Аксенова проводят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители города выбрали сквер на Аксенова как объект для благоустройства в 2024 году. Теперь же в мэрии проводят опрос: какой хотят видеть эту территорию хабаровчане.

- Голосование проходит в телеграм-канале администрации Индустриального района. Участвовать можно до 7 августа, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Вопрос онлайн-голосования звучит так: «Что бы вы хотели увидеть в благоустроенном сквере по Аксенова?» Участникам предлагают выбрать несколько вариантов ответов: топиарные фигуры, детская площадка, скульптуры, обустроенные дорожки и клумбы «Альпийская горка», озеленение, зона для воркаута, видеонаблюдение и освещение. Также есть возможность предложить свой вариант в комментариях.

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