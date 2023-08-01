Самая северная станция Хабаровского края празднует 50-летие

Фото: АО «ДГК»

1 августа исполняется 50 лет Николаевской ТЭЦ в Хабаровском крае. Станция - основной источник электро- и теплоснабжения изолированного от единой энергосистемы Николаевского энергоузла и обеспечивает коммунальными ресурсами Николаевск-на-Амуре и близлежащие села района.

Фото: АО «ДГК»

Строительство первой очереди электростанции стартовало в 1967 году, первый котел и турбогенератор введены в работу в 1973-м. Для обеспечения электроэнергией Многовершинного ГОКа через пять лет развернуто возведение второй очереди. К 1990 году оно завершено: на станции установлено еще три котлоагрегата и два турбоагрегата. Электрическая мощность возросла до 130,6 МВт, по теплу - до 321 Гкал/час.

Строительство газопровода Де-Кастри - Николаевск-на-Амуре позволило начать модернизацию станции. На сегодняшний день четыре котла из шести газифицировано. В августе 2023 года запланирован старт работ по реконструкции котлоагрегата №4. На 2025 год намечены работы по переводу на голубое топливо последнего котла.

Фото: АО «ДГК»

В ближайшие годы на станции запланировано обновление систем водоподготовки, теплообменных установок, реконструкция теплового контура и т. д. Также планируется принять на баланс Николаевской ТЭЦ теплосетевое хозяйство города.

«Пятьдесят лет - это время, наполненное трудом и отвагой, посвященное обеспечению стабильности и комфорта жителям нашего города и окрестностей. Николаевская ТЭЦ продолжает быть опорой для многих отраслей экономики, обеспечивая стабильность и надежность в подаче электроэнергии и тепла», - сказал директор НТЭЦ Илья Кириченко.

Фото: АО «ДГК»

«Для того, чтобы претворить намеченные планы в жизнь, необходим дружный, сплоченный коллектив энергетиков Николаевской ТЭЦ. Дорогие коллеги, вы и ваши предшественники, полвека профессионально выполняете свою работу - обеспечиваете комфортом город и район. С гордостью продолжайте свой профессиональный путь во имя развития и во благо жителей Дальнего Востока», - поздравил коллектив генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Константин Ильковский.