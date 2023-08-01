Четырехлетняя девочка упала с пятого этажа в Биробиджане

Очевидцы вызвали ребенку скорую Фото: Иван ВИСЛОВ

В Биробиджане ЧП: ребенок выпал с пятого этажа 31 июля. Четырехлетняя девочка, по предварительным данным, рухнула прямо на асфальт. По данному факту проводится проверка.

Девочка выпала из окна пятого этажа дома на улице Шолом-Алейхема. Об этом «КП» - Хабаровск» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Очевидцы вызвали ребенку скорую. Девочку госпитализировали, предварительно, она жива.

Обстоятельства ЧП пока неизвестны. Правоохранительные органы проводят проверку. Сотрудникам предстоит выяснить причины случившегося, а также понять, где были родственники девочки в момент произошедшего.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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