Ливень пройдет в Хабаровске 2 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики обещают переменчивую погоду в Хабаровске 2 августа. Солнце периодами будет сменяться грозовыми тучами. В течение дня ожидаются дожди с усилением ветра, но в целом на улице будет тепло.

Дождливая погода в Хабаровске 2 июля будет ночью и ближе к обеду. В остальное время на небе будут появляться облака, ненадолго закрывая солнце. Западный ветер поднимется до 5-11 метров в секунду.

2 августа жаркая погода возьмет тайм-аут. Средняя температура упадет на 3-4 градуса. Ночью будет от +17 до +19, а днем от +26 до +28 градусов.

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