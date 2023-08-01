Развитие рыбного хозяйства обсудили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло расширенное заседание правительства. На нем, помимо всего прочего, обсудили развитие рыбного хозяйства, восстановление биоресурсов и упрощение получения разрешений для рыбаков.

Сейчас рыбная отрасль дает больше 3,5 процента валового регионального продукта. В ней занято больше 160 компаний, многие из них градообразующие.

- Наш край входит в число лидеров в ДФО и в России по объему добычи водных биологических ресурсов. Даже в санкционном 2022-м достигнуты рекордные значения основных показателей: добыто более 520 тысяч тонн биоресурсов и произведено свыше 350 тысяч тонн продукции. Динамика первого полугодия этого года свидетельствует о том, что положительные темпы освоения сохраняются, - рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Это хорошо сказывается на социальных программах, в числе которых «Доступная рыба», одна из самых популярных в регионе. Глава региона поблагодарил ее участников и рыбаков за вклад в развитие края.

Смогли достигнуть и успехов внутри региона. В прошлом году развернули жесткие меры по регулированию промысла осенней кеты. В Амурском лимане под запретом промышленное рыболовство, а в некоторых местах оно строго регламентируется. В каких-то районах запретили использовать сети.

При этом регион восстанавливает популяцию лососевых, выпуская молодняк. В прошлом году реки пополнились на 52 миллиона мальков, в этом планируется запустить в воду 55 миллионов. Но при таких цифрах говорить о полном восстановлении пока рано. Поэтому вылов пока будут регулировать.

А судак за последние 30 лет прилично размножился. В этом году квота на него - 200 тонн, в следующем цифра вырастет в пять раз.

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