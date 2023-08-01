За героизм и мужество: троим магаданцам посмертно присвоили государственную награду

Троих жителей Магадана наградили орденами мужества посмертно Фото: мэрия Магадана

Семьи участников СВО получили награды за героизм и отвагу бойцов, проявленные при исполнении долга. Ордена Мужества родным трех погибших героев вручил мэр Магадана Юрий Гришан. Церемония прошла в Галерее боевой славы.

- Среди воинов-участников СВО сотни колымчан. Они с честью выполняли и продолжают выполнять свой воинский долг с беспримерным мужеством, храбростью и истинной доблестью. Каждый день, каждую секунду они рискуют своей жизнью, чтобы уничтожить неонацизм на Украине. Решение боевых задач - это сложная мужская работа. Зачастую она уносит жизни, жизни лучших, - сказал Юрий Гришан.

К государственной награде указом президента России Владимира Путина посмертно представлены Александр Владимирович Папо, Денис Александрович Снатенков и Иван Валентинович Шамин. Память бойцов почтили минутой молчания.

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