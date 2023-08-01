Наличие бесконтактной оплаты проезда проверяют в автобусах Биробиджана Фото: Максим Семенов

Мэр Биробиджана Максим Семенов в последнее время получает много жалоб от жителей города на работу тех или иных маршрутов. К слову, уже сегодня в городе должна была заработать система бесконтактной оплаты проезда. Это не прихоть администрации, а условие муниципального контракта с перевозчиком.

- Поэтому принял решение, что с сегодняшнего дня начнутся рейдовые мероприятия, в ходе которых будем смотреть, что было сделано предпринимателями и как работают автобусы, - принял решение Максим Семенов.

Если нарушения так и останутся: например, автобус ездит не по расписанию, на предпринимателя будут составлять протокол. Это не шутки: дойти может и до расторжения контракта и внесения перевозчика в черный список.

Также управлению ЖКХ мэрии города поручили направить претензию всем перевозчикам. О результатах мэр пообещал сообщить.

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