Время для IT-поколения: хабаровскую молодежь бесплатно обучат программированию

Учеников школ и вузов из Хабаровского края научат продвинутому программированию
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Школьники 8-11 классов, студенты колледжей и техникумов края могут бесплатно выучить языки программирования. Курсы проводятся в рамках проекта «Код будущего». Заявки на предстоящий учебный год можно подать на портале госуслуг.
- Участие - это стимул для ребят связать свою дальнейшую карьеру с IТ-сферой. В 2022 году программирование изучали больше двух тысяч детей онлайн и более 200 - офлайн на восьми площадках в Хабаровске, Комсомольске, Чегдомыне, Ванино и селе Восточное, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
Выбрать можно курсы разного уровня: начальный, базовый и продвинутый. Программы обучения тоже разные: от «Яндекса», «1С», «Учи.Дома», «МЭО», МГТУ имени Баумана, Университета «Иннополис», МФТИ и других ведущих IT-компаний и вузов. Выучить можно такие зыки программирования как Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие. Программой предусмотрено 144 академических часа и четыре учебных модуля.
В 2023 году на проект «Код будущего» планируется зачислить больше 140 тысяч ребят со всей России.
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