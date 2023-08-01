Время для IT-поколения: хабаровскую молодежь бесплатно обучат программированию

Учеников школ и вузов из Хабаровского края научат продвинутому программированию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьники 8-11 классов, студенты колледжей и техникумов края могут бесплатно выучить языки программирования. Курсы проводятся в рамках проекта «Код будущего». Заявки на предстоящий учебный год можно подать на портале госуслуг.

- Участие - это стимул для ребят связать свою дальнейшую карьеру с IТ-сферой. В 2022 году программирование изучали больше двух тысяч детей онлайн и более 200 - офлайн на восьми площадках в Хабаровске, Комсомольске, Чегдомыне, Ванино и селе Восточное, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Выбрать можно курсы разного уровня: начальный, базовый и продвинутый. Программы обучения тоже разные: от «Яндекса», «1С», «Учи.Дома», «МЭО», МГТУ имени Баумана, Университета «Иннополис», МФТИ и других ведущих IT-компаний и вузов. Выучить можно такие зыки программирования как Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие. Программой предусмотрено 144 академических часа и четыре учебных модуля.

В 2023 году на проект «Код будущего» планируется зачислить больше 140 тысяч ребят со всей России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.