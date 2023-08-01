Запустить продажи на маркетплейсах научат предпринимателей в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартует обучение для предпринимателей. Получить новые знания они смогут в августе. Бизнесменов научат, как открывать магазины на маркетплейсах, запускать бьюти-дело и применять PR-технологии. Все это будет проходить бесплатно в центре «Мой бизнес».

- Август - тот самый месяц, когда у предпринимателей есть возможность и немного отдохнуть, и пересмотреть стратегию своего бизнеса, и подготовиться к запуску новых проектов. Например, начинающие бизнесмены часто выбирают в качестве первого шага бьюти-сферу и продажи на маркетплейсах. Обучение в таком случае сыграет важную роль: оно поможет избежать популярных ошибок и позволит с большей вероятностью прийти к успеху в выбранном направлении, - рассказала директор центра Екатерина Чабан.

Например, о работе на маркетплейсах расскажет вебинар «Успешный запуск магазина на OZON в 2023 году». Участникам расскажут об особенностях площадок Wildberries, OZON, «Яндекс маркет», «СберМегаМаркет», KazanExpress, Lamoda. Они разберут правила регистрации, выплату комиссий, узнают о вариантах доставки. К слову, уже в этом году в Хабаровске достроят первый в ДФО склад класса А+ по заказу OZON. После этого доставка будет доходить максимум за два дня.

О работе в сфере красоты можно будет послушать на уроках «Старт и развитие бизнеса в beauty-сфере». Здесь расскажут, с чего начать, как дойти от мастера до директора и собрать классную команду. Также на вебинаре слушатели разберут финансовый и складской учет.

Об управлении доходами и расходами расскажут на вебинаре «Финансы компании для собственника бизнеса», а о PR-технологиях - на вебинаре «Как PR-продвижение влияет на повышение продаж».

А еще в августе пройдет психологический семинар «Бизнес - продолжение нервной системы владельца. Или как ваши страхи, мысли, убеждения влияют на результат бизнеса». На нем расскажут, как на результат могут повлиять страхи и мысли, а также об образе мышления и его действии на процесс масштабирования, делегирования и найма сильной команды.

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