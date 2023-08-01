Приморское мороженое проверяют на антибиотики в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровский край поступило мороженое из Приморского края. Но прежде чем его уложат в морозильные камеры магазинов, десерт нужно проверить на безопасность.

В лабораторию Россельхознадзора поступило 500 килограммов ванильного пломбира. Исследование на антибиотики нужно, чтобы десерт получил декларацию.

- Поверка молочного продукта будет проводиться на наличие сразу трех групп антибиотиков: тетрациклиновой, стрептомициновой и левомицетиновой - по правилам, их в пищевой продукции быть не должно. Нормативы для данных веществ установлены техническим регламентом Таможенного союза, - рассказали специалисты ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

С начала года это уже 15-я проверка этого производители. И все прежние исследования дали отрицательный результат.

К слову, в прошлом году приморское мороженое от другого производителя оказалось с растительным стерином в составе.

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