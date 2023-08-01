Проект Дальневосточного детского центра разработали в Хабаровском крае Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Хабаровском крае завершены работы по проектированию Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления детей. Строить его будут в рамках дальневосточной концессии. Подготовительные работы начнутся в четвертом квартале 2023 года. Комплекс будет расположен в экологически чистом районе - в селе Бычиха. Смена будет рассчитана на 350 детей, а ежегодно здесь смогут отдыхать около пяти тысяч ребят.

На базе центра откроются современные лаборатории, физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле и площадки для игровых видов спорта, веревочный парк, скейт-зоны и полетный стадион. Среди образовательных программ будут «Технологии леса», «Рыбная промышленность», «Программирование», «AERO», «Промышленный дизайн и судостроение». На базе комплекса будет работать детский экоцентр «Амур».

Дальневосточный детский центр станет местом для летнего отдыха и образования детей. Он будет способствовать развитию физических и интеллектуальных способностей детей.

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