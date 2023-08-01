«Если ты не водолаз…»: незаконную рекламу на автобусах нашли в Хабаровске

Хабаровское УФАС выявило незаконную рекламу на автобусах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило незаконную рекламу на городских автобусах №75 и №88. Машины ездили с наклейками, на которых не было информации, обязательной для обнародования.

Не были указаны данные о названии, адресе, государственном регистрационном номере записи о создании юрлица или ИП, осуществляющего продажу товаров дистанционно. Все это напрямую нарушает требования закона о рекламе.

«Если ты не водолаз - возьми роллы на заказ! SEISRAZU.RU SUSHI PIZZA WOK 47-47-47» и «***лся на жену - закажи себе еду! SEISRAZU.RU SUSHI PIZZA WOK 47-47-47», - говорилось в рекламных объявлениях.

По результатам проверки перевозчику и службе доставки еды «Се и сразу» выдано предписание об устранении нарушений.

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