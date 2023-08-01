Археологические раскопки посетили кинематографисты в Хабаровском крае Фото: центр ОПИК

В Хабаровском крае на древнем поселении «Чертово Плесо» проходят исторические раскопки. На днях там побывала группа кинематографистов из проекта «Русский Амур». Его автор Алексей Воронин уже второй год снимает интересные сюжеты о Дальнем Востоке. Тут команда тоже отсняла интересный материал: знаменитые Киинские петроглифы, а также интервью руководителя раскопок Евгения Черникова и археологов - участников раскопок.

- Главная цель и идея проекта заключается в том, чтобы рассказать о великой русской реке Амур, рассказать об истории освоения этих земель русскими казаками, о знаменитых исследователях, таких как Невельской, Муравьев-Амурский и о людях, которые живут на берегах могучей реки, - рассказали в центре ОПИК.

Фильм снимают в теговом формате. Его главная цель - привлечь молодежь, ведь сегодня люди привыкли смотреть короткие ролики максимум до 10 минут. Картина будет компактно рассказывать о каком-то явлении или событии, или людях, или населенном пункте. Основными изюминками у авторов станут ученые-исследователи. Также они поведают об истории и великой святыне Приамурья - Албазинской иконе Божьей Матери. Над фильмом работает целая творческая группа, режиссеры, операторы, монтажеры. После окончания съемок и получения всех необходимых разрешений фильм выйдет в широкий прокат.

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