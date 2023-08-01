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НовостиПроисшествия1 августа 2023 6:52

Успел отскочить в последний момент: следком ищет магаданца, едва не погибшего под глыбой льда

Следствие просит помощи в поиске мужчины из Магадана
Александра ЯВИЩЕНКО
Следствие просит помощи в поиске мужчины из Магадана

Следствие просит помощи в поиске мужчины из Магадана

Фото: СУ СК России по Магаданской области

Областной следком расследует дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Его завели на основании видео из соцсетей, на которое попал момент схода с крыши огромной снежно-ледовой глыбы. Рядом проходил мужчина, едва успевший отскочить в сторону в последний момент.

- Происшествие произошло 19 апреля 2023 года с 16 до 17 часов у дома №5 по улице Коммуны в Магадане. Мужчина был одет в темную бейсболку с красной надписью сверху, темную куртку, с собой имел рюкзак, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Мужчина был одет в темную бейсболку с красной надписью сверху

Мужчина был одет в темную бейсболку с красной надписью сверху

Фото: СУ СК России по Магаданской области

Следствие просит помощи в поисках мужчины с видео. Все, кто имеет информацию или знаком с участником происшествия, могут связаться с управлением по номерам +7 (914) 816-21-11 или 608-432.Также можно сообщить информацию лично по адресу: Транспортная, 21.

Мужчина еда успел отскочить от места падения глыбы льда

Мужчина еда успел отскочить от места падения глыбы льда

Фото: СУ СК России по Магаданской области

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