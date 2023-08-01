Успел отскочить в последний момент: следком ищет магаданца, едва не погибшего под глыбой льда

Следствие просит помощи в поиске мужчины из Магадана
Фото: СУ СК России по Магаданской области
Областной следком расследует дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Его завели на основании видео из соцсетей, на которое попал момент схода с крыши огромной снежно-ледовой глыбы. Рядом проходил мужчина, едва успевший отскочить в сторону в последний момент.
- Происшествие произошло 19 апреля 2023 года с 16 до 17 часов у дома №5 по улице Коммуны в Магадане. Мужчина был одет в темную бейсболку с красной надписью сверху, темную куртку, с собой имел рюкзак, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.
Мужчина был одет в темную бейсболку с красной надписью сверху
Фото: СУ СК России по Магаданской области
Следствие просит помощи в поисках мужчины с видео. Все, кто имеет информацию или знаком с участником происшествия, могут связаться с управлением по номерам +7 (914) 816-21-11 или 608-432.Также можно сообщить информацию лично по адресу: Транспортная, 21.
Мужчина еда успел отскочить от места падения глыбы льда
Фото: СУ СК России по Магаданской области
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