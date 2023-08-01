Строгий режим за детский ужас: житель Магадана шокировал школьников своим поведением

Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Магаданец получил внушительный срок за непристойное поведение возле лицея. 48-летний мужчина занимался самоудовлетворением. Вышедшие на перемену школьники увидели происходящее.

Все произошло 12 ноября 2021 года. Перепуганные дети, которым не было 14 лет, рассказали об увиденном учителям. Педагоги тут же вызвали полицию, мужчина сбежал.

Скрывался магаданец недолго - его задержали по горячим следам. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Объяснений своим действиям мужчина не дал. Уголовное дело было заведено по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста».

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Магаданца лишили права обучать и воспитывать детей, а также обслуживать учреждения для ребятишек на десять лет. Также мужчине назначили ограничение свободы на два года.

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