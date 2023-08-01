Ну не надо! Медведи гибнут от угощений людей в Хабаровском крае

Жителей Хабаровского края призвали не кормить медведей на трассах Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Нанайского района обратилась к местным жителям с просьбой: «Ну не кормите медведей!» Пост с таким заголовком появился в их социальных сетях. Поводом для этого стало видео с мишкой, которого встретили на трассе Лидога - Ванино. Кадры заполонили все группы.

- Обычно медведи обходят человека стороной, поскольку они не ассоциируют людей с едой. Однако после того, как медведь получает пищу от человека, он теряет свой инстинктивный страх перед людьми. Стремление к человеческой еде преодолевает страх. Это делает медведя непредсказуемым, смелым и опасным, - рассказали в администрации района.

А медведь, который уже попробовал человеческую пищу, людей бояться перестает: начинает лезть в мусорки, приходить к туристическим палаткам, к стоящим на обочине автомобилям и в любое другое место, где может быть еда. Обычно они приходят голодными и бесстрашными. Правда, и живут такие особи недолго. Они выходят на трассу и погибают, создавая аварийную обстановку на дороге и становясь опасностью для людей. А иногда зверь начинает вести себя агрессивно и нападает на человека.

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