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НовостиОбщество1 августа 2023 7:51

Ну не надо! Медведи гибнут от угощений людей в Хабаровском крае

Жителей Хабаровского края призвали не кормить медведей на трассах
Василина ИКОННИКОВА
Жителей Хабаровского края призвали не кормить медведей на трассах

Жителей Хабаровского края призвали не кормить медведей на трассах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Нанайского района обратилась к местным жителям с просьбой: «Ну не кормите медведей!» Пост с таким заголовком появился в их социальных сетях. Поводом для этого стало видео с мишкой, которого встретили на трассе Лидога - Ванино. Кадры заполонили все группы.

- Обычно медведи обходят человека стороной, поскольку они не ассоциируют людей с едой. Однако после того, как медведь получает пищу от человека, он теряет свой инстинктивный страх перед людьми. Стремление к человеческой еде преодолевает страх. Это делает медведя непредсказуемым, смелым и опасным, - рассказали в администрации района.

А медведь, который уже попробовал человеческую пищу, людей бояться перестает: начинает лезть в мусорки, приходить к туристическим палаткам, к стоящим на обочине автомобилям и в любое другое место, где может быть еда. Обычно они приходят голодными и бесстрашными. Правда, и живут такие особи недолго. Они выходят на трассу и погибают, создавая аварийную обстановку на дороге и становясь опасностью для людей. А иногда зверь начинает вести себя агрессивно и нападает на человека.

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