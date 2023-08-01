Преступная сделка: хабаровчанин может отсидеть за роскошный ужин

За покупку осетра на трассе осудят жителя Хабаровского края Фото: Дальневосточная транспортная полиция

Срок грозит 44-летнему хабаровчанину за покупку рыбы на трассе. Дело в том, что приобрел он осетра - вид, занесенный в Красную книгу. Теперь он может отправиться в колонию на четыре года.

Задержали мужчину сотрудники транспортной полиции у него дома в селе Джуен Амурского района. В морозильной камере они нашли дорогой продукт: кусок рыбы массой больше 4,5 килограмма. Оказалось, что это тушка осетра, который находится под угрозой исчезновения.

Мужчина рассказал полицейским, что хранит его с сентября прошлого года - тогда он купил рыбу у какого-то уличного торговца в районе села Ачан за всего-то две тысячи рублей.

- Мужчина знал, что покупаемый им фрагмент рыбы является частью амурского осетра, занесенного в Красную книгу. Об уголовной ответственности, предусмотренной за приобретение и хранение рыбы, он тоже знал, однако это его не остановило, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Сейчас дело направлено в суд, мужчина ждет приговора под подпиской о невыезде.

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