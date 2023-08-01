Прокуратура Магадана заставила отремонтировать фасад детсада №59 Фото: прокуратура Магаданской области
Вызывающее грусть здание детского сада в Магадане вызвало бурные обсуждения жителей города. Выглядит он так, будто это очередная заброшка, а не дошкольное учреждение.
Фасад детского сада №59 в столице Колымы отремонтируют только после вмешательства городской прокуратуры. В мае этого года его внешний вид стали бурно обсуждать, когда во время дождя ограждение сильно намокло. Сотрудники надзорного органа увидели публикации в соцсетях и начали проверку.
- По результатам проверки прокурор Магадана обратился в суд с иском и потребовал устранить разрушения фасада, отмостки и оконного остекления. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Также ведомство стало инициатором привлечения виновника к административной ответственности, против него завели дело.
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