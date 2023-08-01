Жители ЕАО незаконно поймали почти 200 рыбин

За незаконную рыбалку осудили компанию в ЕАО Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Смидовичском районе Еврейской автономной области приговор суда выслушали приятели 43 и 49 лет. Мужчин признали виновными в незаконной рыбалке по предварительному сговору с причинением крупного ущерба.

В апреле товарищи отправились в акваторию Амура в районе поселка Николаевка. Там они рыбачили сутки без разрешительных документов. Улов выдался нехилым: в период с 17 по 18 апреля им удалось поймать 188 рыбин. Ущерб государству превысил 169 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия причиненный ущерб обвиняемые возместили в полном объеме. В суде подсудимые вину в совершении данного преступления признали, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Каждый из них получил по полтора года условно, плюс еще один год станет для приятелей испытательным сроком. В надзорном органе уточнили, что суд учел смягчающие обстоятельства.

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