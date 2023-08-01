Город из конструктора собрали дети в Магадане Фото: Центр культуры
У школьников Магадана остался последний месяц каникул, и творческие организации города делают все возможное, чтобы наполнить этот 31 день радостью и интересным досугом. Например, в конце июля ребята собрались в Центре культуры и воссоздали свою малую Родину из конструктора. Этим мероприятием Центр завершил череду своих встреч и мастер-классов.
- Ребята от души повеселились и выразили свою любовь к городу через творческий процесс. Такой формат мероприятий отлично знакомит юных магаданцев с историей и архитектурой города, а также развивает мелкую моторику, логическое мышление и воображение, - рассказали в Центре культуры.
Ребята получили много новых знаний, смогли сделать ряд творческих открытий, найти новых друзей и стать частью своего родного мини-города.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru