Город из конструктора собрали дети в Магадане Фото: Центр культуры

У школьников Магадана остался последний месяц каникул, и творческие организации города делают все возможное, чтобы наполнить этот 31 день радостью и интересным досугом. Например, в конце июля ребята собрались в Центре культуры и воссоздали свою малую Родину из конструктора. Этим мероприятием Центр завершил череду своих встреч и мастер-классов.

- Ребята от души повеселились и выразили свою любовь к городу через творческий процесс. Такой формат мероприятий отлично знакомит юных магаданцев с историей и архитектурой города, а также развивает мелкую моторику, логическое мышление и воображение, - рассказали в Центре культуры.

Ребята получили много новых знаний, смогли сделать ряд творческих открытий, найти новых друзей и стать частью своего родного мини-города.

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