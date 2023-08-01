Лесная пеночка прилетела к спасателям Магадана Фото: МЧС Магадана

Спасатели Магадана поделились милыми кадрами сегодняшней встречи: к ним на работу заглянула дикая птичка. Но вела она себя совсем по-домашнему. Похожая на воробья лесная пеночка не побоялась борцов с огнем и немного с ними «пообщалась». Сотрудники МЧС даже смогли погладить ее.

- Дикая птица нисколько не испугалась огнеборцев, приземлилась на руку одного из них и даже дала себя погладить. После этого неожиданная гостья отправилась по своим делам, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Спасатели узнали, что пеночки – частые обитатели колымских лесов. Они очень подвижные и любопытные птички. Такая черта характера, как осторожность, им совсем не свойственна, поэтому они легко идут на контакт с людьми. Так что удивляться, если пеночка прилетела к вам в гости, совсем не стоит.

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