Что произошло в Хабаровском крае к утру 2 августа: главные новости

Мать бросила грудного ребенка в коляске под дождем Фото: Прокуратура Хабаровского края

Брошенную коляску, стоявшую под дождем у входа в магазин, нашли в Комсомольске. В ней лежал младенец, но родителей не было видно вокруг. Ребенка передали полиции. Позже родителей нашли и допросили, но узнать причины их безрассудного поступка не вышло.

Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Девочку нашли на асфальте. Несмотря на тяжелые травмы, она все еще была жива. Скорая забрала малышку в больницу. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает, где были родители и почему они не уследили за ребенком.

Женщина рискнула сыграть в игру на деньги в мессенджере. Ей даже удалось победить, выиграв 1,5 миллиона рублей, но в итоге она все равно осталась в числе проигравших.

Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Хабаровском крае. Сотрудники лаборатории за первое полугодие проанализировали почти три тысячи проб, но проверку прошли далеко не все из них.

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