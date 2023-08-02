Проблемы с подачей воды ожидаются в Советской Гавани Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 августа в городе будет проходить модернизация сетей водоснабжения, из-за чего напор воды в трубах упадет. Жителей Советской Гавани просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Уже известны сроки проведения ремонта. Низкий напор, а местами и полное отсутствие воды продлится с 9:00 до 20:00 в центральной части города, в Миргородке и микрорайоне Окоча.

- Водоснабжение города на период работ обеспечат, но давление в системе будет ниже нормы. Возможно отсутствие воды на 2-5 этажах домов, стоящих на возвышенности. Гарантированно будут обеспечены водой водоразборные колонки и пожарные гидранты в непосредственной близости от насосной станции второго подъема «Город» на Пионерской, 27, - рассказали в совете депутатов Советской Гавани.

Полное отключение воды затонет первый район, пятый квартал с промзоной и четвертый микрорайон.

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