Жителям Хабаровского края разрешили ездить в Китай без визы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Событие, которого хабаровчане так долго ждали, свершилось - безвиз с Китаем восстановлен. Теперь Россия и КНР смогут обмениваться туристическими группами без оформления лишних документов.

- С 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы и направлять своих туристов в Россию в рамках соответствующего соглашения, - написала в своем телеграм-канале министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус, ссылаясь на Минэкономразвития РФ.

Безвизовый туристический обмен - самый удобный и востребованный способ пересечения госграницы как для российских, так и китайских путешественников. Особенно учитывая близость границ Хабаровского края и КНР.

Екатерина Пунтус добавила, что первый безвизовый рейс между Хабаровском и Фуюанем состоится до 6 августа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.