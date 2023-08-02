Отомстил за плохой сервис: мужчина сообщил о минировании клиники в Амурске

Полиция задержала жителя Амурска, ложно заявившего о терроризме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летний мужчина из Амурска не раз имел дело с полицией. Он привлекался и к уголовной, и к административной ответственности. Теперь его снова ждет суд, а все потому, что рецидивисту не угодил персонал одной из клиник города.

Мужчина посетил медучреждение, но остался недоволен работой медиков. Поэтому он решил отомстить. Способ выбрал странный - позвонил в полицию и сказал, что здание заминировано. На место приехали правоохранители и представители всех экстренных служб. Они проверили все этажи здания, но никаких опасных устройств не нашли.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали безработного 35-летнего местного жителя. На него завели дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. Его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

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