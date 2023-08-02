Паводковую обстановку на Амуре в августе спрогнозировали в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрологи пока не бьют тревогу из-за паводков – обстановка в крае на начало августа остается спокойной. В целом, июль прошел без происшествий. Местами вода в реках поднималась, но они не выходили из берегов. По состоянию на 2 августа все реки региона тоже находятся в основных берегах.

Незначительные колебания уровней сейчас наблюдают на реках Хор, Тумнин, Амгунь и некоторых других. Но эти паводки не опасны ни для людей, ни для объектов экономики. В ближайшие дни на севере края не исключены подъемы воды после прошедшего циклона.

На Нижнем Амуре сейчас обстановка стабильная. У многих населенных пунктов уровни значительно ниже опасных и неблагоприятных значений. У Хабаровска уровень воды 2 августа составил 191 сантиметр и до конца недели существенных изменений не произойдет. А вот к концу лета на Амуре не исключены сезонные подъемы воды. Но при сложившихся условиях в августе на реке сохранится средняя водность. Как сложится ситуация к сентябрю, будет зависеть от силы осадков.

- Сейчас также ведется контроль за наполнением и сбросом воды на Бурейской и Зейской ГЭС, чтобы избежать дополнительных рисков, – сказал глава отдела предупреждения ЧС краевого комитета по гражданской защите Павел Листратенко.

В целом специалисты экстренных служб готовы к возможным угрозам, связанным с разливом рек. Для устранения последствий паводков в регионе есть все необходимое оборудование.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.