Годовщину со дня образования празднует Федерация дзюдо ДФО Фото: скриншот из видео

Федерация дзюдо Дальневосточного федерального округа (ДФО) празднует год со дня образования. За такое короткое время в этой области удалось добиться многих успехов, а в будущем планируется достичь еще больших высот.

Федерация дзюдо ДФО уже выстроила взаимодействие с Федерацией дзюдо России, при поддержке которой были организованы масштабные соревнования, в том числе Международный турнир памяти Василия Ощепкова - этап серии Russian Judo Tour. Также на Дальнем Востоке организовано обучение спортсменов, тренеров и судей. А дзюдоисты-дальневосточники в 2023 году впервые побывали во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках профильной смены.

- Уверен, большие достижения у нас еще впереди. Настанет время, когда дзюдо будет одним из самых любимых и популярных видов спорта во всех регионах Дальнего Востока, а наши борцы взойдут на пьедестал почета в самых престижных соревнованиях страны и мира, - сказал первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Среди больших достижений - кадровые успехи. Так, Федерацию дзюдо Хабаровского края возглавила многократная чемпионка мира и Европы Ирина Викторовна Родина. В целом большинство достижений Федерации дзюдо ДФО связано именно с Хабаровским краем. Поддержку этому виду спорта оказывает лично губернатор региона Михаил Дегтярев.

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