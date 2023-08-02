Молодежь Хабаровского края приняла участие в проекте «Голос поколения. Регионы»

Молодежь приняла участие в проекте «Голос поколения. Регионы» Фото: комитет по делам молодежи Правительства края

Образовательный проект Росмолодежи «Голос поколения. Регионы» проходил в Хабаровском крае с 25 по 31 июля. В нем приняли участие около 100 человек, которые работали над решением реальных задач, поставленных Федеральным агентством по делам молодежи, местными органами власти и учреждениями социальной сферы.

Проект включал теоретическую и практическую часть. Первую составили лекции от федеральных спикеров. Так, перед участниками проекта выступил первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Он поделился с молодыми людьми своими взглядами и ответил на вопросы. Практическая часть заключалась в разработке решений. С этим участники справились на «отлично». Они предложили 10 проектов, часть из которых была принята для реализации.

Лучшие участники, которые достойно проявили себя во время события, смогут попасть кадровый управленческий резерв Росмолодежи. Также они получат возможность принять участие в реализации крупных федеральных программ.

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