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НовостиОбщество2 августа 2023 2:22

Остался один день: вузы Хабаровского края заканчивают прием документов

Вузы Хабаровского края приняли 37 тысяч заявлений от абитуриентов
Александра ЯВИЩЕНКО
Вузы Хабаровского края приняли 37 тысяч заявлений от абитуриентов

Вузы Хабаровского края приняли 37 тысяч заявлений от абитуриентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках приемной кампании в 2023 году в вузы Хабаровского края поступило больше 37 тысяч заявлений от абитуриентов. Учебные заведения уже приступили к зачислению студентов. В регионе обучением молодых специалистов занимаются 13 краевых вузов и филиалов других университетов России.

В 2023 году около 65 процентов всех заявлений были поданы онлайн через портал госуслуг. У выпускников была возможность направить документы одновременно в пять вузов на пять разных специальностей в каждом из них.

Интересно, что в вузы Хабаровского края решили поступить абитуриенты и из других регионов. Так, документы поступили от жителей 63 субъектов РФ. Самый большой спрос на медицинские специальности, IТ-направления, лингвистику, нефтегазовое дело, экономическую безопасность, юриспруденцию.

В вузах Хабаровского края в этом году по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета выделено 5 846 бюджетных мест.

- Изданы первые приказы о зачислении по целевому обучению и в рамках специальной и особой квот. В новом учебном году приступят к занятиям 139 участников и детей участников СВО, 204 школьника из числа детей-сирот и инвалидов, 651 целевик, - рассказали в минобрнауки края.

Прием оригиналов документов об образовании на основном этапе зачисления заканчивается уже 3 августа.

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