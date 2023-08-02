Остался один день: вузы Хабаровского края заканчивают прием документов

Вузы Хабаровского края приняли 37 тысяч заявлений от абитуриентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках приемной кампании в 2023 году в вузы Хабаровского края поступило больше 37 тысяч заявлений от абитуриентов. Учебные заведения уже приступили к зачислению студентов. В регионе обучением молодых специалистов занимаются 13 краевых вузов и филиалов других университетов России.

В 2023 году около 65 процентов всех заявлений были поданы онлайн через портал госуслуг. У выпускников была возможность направить документы одновременно в пять вузов на пять разных специальностей в каждом из них.

Интересно, что в вузы Хабаровского края решили поступить абитуриенты и из других регионов. Так, документы поступили от жителей 63 субъектов РФ. Самый большой спрос на медицинские специальности, IТ-направления, лингвистику, нефтегазовое дело, экономическую безопасность, юриспруденцию.

В вузах Хабаровского края в этом году по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета выделено 5 846 бюджетных мест.

- Изданы первые приказы о зачислении по целевому обучению и в рамках специальной и особой квот. В новом учебном году приступят к занятиям 139 участников и детей участников СВО, 204 школьника из числа детей-сирот и инвалидов, 651 целевик, - рассказали в минобрнауки края.

Прием оригиналов документов об образовании на основном этапе зачисления заканчивается уже 3 августа.

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