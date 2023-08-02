Транспортный кешбэк: хабаровчане могут сэкономить на проезде

Скидку на проезд в общественном транспорте получат жители Хабаровского края Фото: Администрация Хабаровска

Владельцы карт жителя «Муравьев-Амурский» могут получить кешбэк при оплате проезда в общественном транспорте. Сумма кажется небольшой, всего четыре рубля, но если посчитать экономию за месяц, получится очень даже неплохая скидка. Особенно для тех, кто каждый день пользуется услугами перевозчиков и ездит на работу или учебу с пересадками.

- Карты «Муравьев-Амурский» выпускают уже два банка: «Алмазэргиенбанк» и «Примсоцбанк». Мы продолжим работу по привлечению новых партнеров, чтобы сделать карту удобным и мультифункциональным инструментом повседневной жизни, - сказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

Оформить карту можно бесплатно. За ее обслуживание плата тоже не взимается. При этом в каждом банке предлагают свои «плюшки» для владельцев пластика. Это одно из условий партнерства финорганизаций-партнеров проекта.

- Владельцы пластиковых карт «Муравьев-Амурский» от «Примсоцбанка» могут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда на общественном транспорте в размере четырех рублей. Зачисление суммы кешбэка происходит в течение пяти дней после окончания календарного месяца. Акция будут действовать на территории всего региона, - уточнил зампред правления «Примсоцбанка» Гурген Саакян.

Экономия на проезде - не единственный бонус для владельцев карт «Муравьев-Амурский». Узнать о других программах лояльности можно на официальном сайте проекта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.