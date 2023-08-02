Очень хотел домой: водитель протаранил подъездную дверь и травмировал людей в Хабаровске

Двух человек придавило подъездной дверью в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Необычное ДТП произошло в Хабаровске 1 августа. Примерно в 20:40 водитель «Жигули» парковался во дворе дома №116 по Краснореченской. В одном из подъездов открылась дверь. Водитель не заметил этого и зацепил ее, когда сдавал задним ходом. В этот момент из подъезда выходили два человека.

- Двое мужчин получили травмы от удара металлической дверью. 59-летний пострадавший отделался ушибом. Ему назначили амбулаторное лечение. А вот 45-летнему мужчине повезло меньше. Его госпитализировали, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

После проверки оказалось, что у 36-летнего водителя нет прав. Кроме того, он сел за руль подшофе. Теперь ему предстоит отвечать перед законом по нескольким статьям.

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