12-летний мальчик пропал 29 июля в Хабаровском крае Фото: ДПСО «Лига Спас»

В селе Хурба Комсомольского района пятый день идут поиски 12-летнего Максима. Мальчик пропал 29 июля, и с тех пор нет никакой информации о том, где он может находиться. За судьбу подростка переживает все село.

- В момент пропажи на Максиме были темные тапочки и футболка. У него плотное телосложение, рост около 150 сантиметров, светлые волосы, - опубликовали особые приметы мальчика волонтеры ДПСО «Лига Спас».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Максима, просят звонить по телефонам +7 914-190-12-17 или +7 914-167-37-77.

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