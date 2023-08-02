12-летний мальчик пропал 29 июля в Хабаровском крае Фото: ДПСО «Лига Спас»
В селе Хурба Комсомольского района пятый день идут поиски 12-летнего Максима. Мальчик пропал 29 июля, и с тех пор нет никакой информации о том, где он может находиться. За судьбу подростка переживает все село.
- В момент пропажи на Максиме были темные тапочки и футболка. У него плотное телосложение, рост около 150 сантиметров, светлые волосы, - опубликовали особые приметы мальчика волонтеры ДПСО «Лига Спас».
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Максима, просят звонить по телефонам +7 914-190-12-17 или +7 914-167-37-77.
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