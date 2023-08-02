Продала наркотики полицейскому: хабаровчанку осудят за торговлю запрещенкой

До 20 лет колонии получит хабаровчанка за хранение и продажу наркотиков Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

37-летняя хабаровчанка ждет приговора суда под домашним арестом. Ее обвиняют в хранении и торговле наркотиками. Женщина попалась в руки полиции, когда продала партию веществ сотруднику под прикрытием во время оперативного мероприятия «Проверочная закупка». Она передала в двух полимерных пакетиках средство, которое оказалось наркотиком растительного происхождения весом 1,37 грамма.

В квартире хабаровчанки провели обыск. Полиция нашла у нее самодельные наркотики, которые женщина хранила в 13 шприцах и трех полимерных пакетах. Общий вес изъятой запрещенки составил около 140 граммов. Вещества женщина планировала продать.

В квартире женщины нашли около 140 граммов аркотиков Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Заведено дело по трем статьям, в том числе о незаконном хранении, изготовлении и продаже запрещенных веществ, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Расследование дела закончилось. Собранные материалы передали в суд для рассмотрения. Женщину могут приговорить к колонии на срок до 20 лет.

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